Фанаты "Овьедо" намерены сорвать трансфер Зозули, обвиняя его в нацизме

Фанаты "Овьедо" выступают против трансфера форварда "Альбасете" Романа Зозули. Они обвиняют его в нацизме.

Как сообщает "Футбол 24", объединение фанатов испанской команды "Azul Otero" очень агрессивно восприняло новость о возможном трансфере украинца. Они опубликовали в Твиттере его фото с подписью "нет нацизму". Многие из фанатов поддержали такую позицию "Я не пожелаю такого футболиста даже "Спортингу" (принципиальный соперник "Овьедо" – прим. ред). Нацисты, вон из футбола и с улиц", – пишет в Твиттере один из фанатов. Другой поклонник команды в комментарии пригрозил, что не продлит абонемент в случае трансфера.

Ранее по схожей причине не состоялся переход нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано", когда против сделки выступили болельщики мадридской команды.