"Эспаньол" обыграл "Депортиво"

"Эспаньол" одержал победу над "Депортиво" в 36-м туре чемпионата Испании - 2:1. Эта победа вывела каталонцев на девятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Депортиво" - "Эспаньол" - 1:2 (0:2)

Голы: Леу Баптистан, 14 (0:1). Х.Морено, 29 (0:2). Андоне, 47 (1:2).

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Борхес, Алекс Бергантиньос, Эмре Чолак (Фажр, 82), Джон (М.Морено, 71), Гильерме, Экспосито (Карлес Хиль, 46), Андоне.

"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Наварро (Рока, 64), Хурадо, Фуэго (Диоп, 69), Виктор Санчес, Давид Лопес, Виктор Альварес, Пьятти (Дуарте, 89), Леу Баптистан, Х.Морено.

Предупреждения: Карлес Хиль, 60. Пьятти, 78. Виктор Санчес, 81.

Судья: Матеу Лаос.

7 мая. Ла-Корунья. Стадион "Riazor".