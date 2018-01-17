Эрнесто Вальверде: "У травм Дембеле мало общего"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сказал, что в клубе не драматизируют ситуацию с травмами нападающего команды Усмана Дембеле. 20-летний француз, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро, за полгода принял участие в 8 матчах, отдав две голевые передачи.

Напомним, Дембеле получил первую травму в сентябре прошлого года и полностью восстановился от нее в начале января. 14 января в игре с "Реал Сосьедад" он получил еще одно повреждение, из-за которого, по данным СМИ, будет вынужден пропустить до 4 недель.

– В начале сезона с ним произошла большая неприятность в игре против "Хетафе", – цитирует Marca Вальверде. – Сейчас у него небольшая травма, у нее мало общего с предыдущей. Мы не драматизируем ситуацию с травмами. Кто-то начинает утверждать о наличии проблем у футболистов и все в это верят.

Уверен, что он справится с этим. Мы сделаем все, чтобы он восстановился как можно быстрее. Надеюсь, он выбыл ненадолго.