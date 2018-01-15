Дембеле получил травму в матче с "Реал Сосьедад"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, в начале января полностью восстановившийся от тяжелой травмы, получил повреждение в игре 19-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (2:4), сообщает Marca. По информации источника, француз, вышедший во встрече в Сан-Себастьяне на замену во втором тайме, испытывает проблемы с левым бедром. Ожидается, что форвард, пополнивший состав каталонцев летом 2017 года, пропустит от трех до четырех недель.

Отметим, что после завершения реабилитации Дембеле принял участие в трех играх. Однако уже после встречи с "Сельтой" (5:0) в Кубке Испании появились сообщения о том, что футболист испытывал проблемы с прооперированной ногой.

В этом сезоне Дембеле в общей сложности провел за "Барселону" 8 матчей, отдав 2 результативные передачи.