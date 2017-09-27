Эрнесто Вальверде: "Сомневался, что нужно покупать Паулинью"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что новичок команды бразилец Паулинью адаптировался в коллективе. Вместе с тем, специалист признал, что сомневался в необходимости покупки полузащитника из китайского "Гуанчжоу Эвергранд".

- Насчет Паулинью были сомнения, - цитирут Marca Вальверде. Но он - футболист, который внес в игру команды что-то иное. Он отлично вписался в коллектив. Мы более чем довольны.

Напомним, Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу Эвергранд" летом этого года за 40 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 6 матчах, забив 2 гола.