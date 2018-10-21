Эрнесто Вальверде: "Барселоне" нужно подготовиться к отсутствию Месси"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) отметил, что команде необходимо найти варианты игры без нападающего Лионеля Месси. Форвард получил перелом руки и был заменен на 26-й минуте. По сообщению клуба, он пропустит около трех недель.

- Все понимают, что значит для нас Месси. Будем вынуждены пережить его отсутствие, - приводит Marca слова Вальверде. - К этому нужно подготовиться. У "Барселоны" достаточно ресурсов, несмотря на то, что наши соперники сильны.

Как будет играть "Барса" без Лео? Не могу сказать слишком много, потому что он не так часто пропускает матчи. Но мы уже играли без него и старались придерживаться привычного для нас стиля.