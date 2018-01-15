Эрнесто Вальверде: "Барселона" должна играть лучше"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании (4:2) отметил, что его команде противостояла сильная команда. При этом он подчеркнул, что сине-гранатовым есть в чем прибавлять.

– Мы неплохо сыграли в начале этой игры, у нас были возможности забить, – цитирует Marca Вальверде. – Но счет открыл соперник при первом же созданном моменте. У нас были некоторые трудности, после чего мы пропустили еще один мяч. "Реал Сосьедад" – это сильная команда. Если говорить об уровне нашей игры, то никогда нельзя останавливаться на достигнутом. "Барселона" должна думать о том, чтобы играть лучше.