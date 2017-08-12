"Эркулес" арендовал сына экс-наставника "Барселоны"

Защитник молодежной команды "Барселоны" Адриа Виланова перешел в "Эркулес", информирует клубная пресс-служба. 20-летний футболист будет выступать за новую команду на правах годичной аренды.

Отметим, что Адриа является сыном экс-главного тренера сине-гранатовых Тито Вилановы. В сезоне-2012/13 каталонцы стали чемпионами Испании под руководством специалиста. 25 апреля 2014 года Виланова скончался после трехгодичной борьбы с раковой опухолью в области околоушной железы.