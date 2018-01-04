Диегу Коста: "Я снова чувствую себя футболистом"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста выразил радость по поводу возвращения в игру. Он перебрался в Мадрид полгода назад, но "Атлетико" не мог заявить Косту из-за запрета со стороны ФИФА. Вернулся на поле форвард лишь в матче Кубка Испании с "Льейдой" (4:0) 3 января и отметился голом.

– Я очень счастлив, потому что снова чувствую себя футболистом, – цитирует Marca Косту. – Очень здорово снова играть за "Атлетико". Этот клуб для меня очень важен. Большего я и не мог ждать от своего второго дебюта за "Атлетико". Это фантастика.