08:41 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Гризманн - лучший игрок Европы в прошлом сезоне"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что нападающий его команды Антуан Гризманн был лучшим игроком Европы в прошлом сезоне. Он рассчитывает увидеть француза в числе претендентов на "Золотой мяч".

– В прошлом сезоне он был лучшим игроком Европы, я в этом не сомневаюсь, – цитирует AFP Симеоне. – Антуан забивал голы, выводя Францию в финал Euro, а нас – в финал Лиги чемпионов. Он много забивал в чемпионате. Надеюсь, Гризманн будет в тройке претендентов на "Золотой мяч". Он в отличной форме, и у него превосходное будущее, если продолжит в том же духе.

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