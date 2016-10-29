Диего Симеоне: "Атлетико" намерен завоевать больше очков, чем в прошлом сезоне"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул, что в этом году перед командой стоит задача завоевания большего количества очков, чем в прошлом сезоне. По словам специалиста, в этом случае он сможет назвать выступление команды успешным.

- "Атлетико" нацелен на завоевание большего количества очков, чем в прошлом сезоне, - приводит Marca слова Симеоне. - Если это получится, то я смогу сказать, что мы выступили удачнее.

Напомним, в минувшем сезоне мадридцы заняли третье место в чемпионате Испании, набрав 88 очков.