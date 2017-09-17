Дембеле будет прооперирован в Финляндии во вторник

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле будет прооперирован в Финляндии на бедренном сухожилии. Операция пройдет во вторник в Хельсинки, сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что в этой клинике ранее лечились Дэвид Бекхэм, Хосеп Гвардьола и Томас Фермален.

20-летний француз получил травму в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). Ожидается, что восстановление займет до четырех месяцев. Напомним, что в "Барселону" Дембеле перешел этим летом. За команду он провел три матча, в которых отдал одну голевую передачу.