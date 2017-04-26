Букмекеры прогнозируют крупную победу "Барселоны" над "Осасуной"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Осасуна" продолжится 34-й тур в первом дивизионе. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Осасуна"

Коэффициенты Winline: П1 1,03 - Н 13,0 - П2 29,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 6:0. "Барселона" занимает первое место и забила больше всех в чемпионате, "Осасуна" идет на последней строчке и пропустила больше всех. При этом у наваррской команды в списке травмированных значатся сейчас десять (!) футболистов. В матче на "Камп Ноу" не предвидится никаких интриг. Перед стартовым свистком на барселонской арене состоится чествование Лионеля Месси, достигнувшего рубежа в 500 голов за "Барселону". Едва ли теперь придется долго ждать начала шестой сотни. При этом "Барса" по-прежнему будет обходиться без Неймара, чья трехматчевая дисквалификация истечет в следующем туре – к каталонскому дерби на стадионе "Корнелья" в следующую субботу.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Осасуна".