Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Бетисом" с коэффициентом 1,37

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании "Бетис" – "Реал". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бетис" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 7,92 – Н 5,52 – П2 1,37

Трансляция матча "Бетис" – "Реал" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Бетис" – "Реал" 15 октября на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=5-11, 12 – 38.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 20 апреля 2013 года Чемпионат Испании "Реал" – "Бетис" 3:1 18 августа 2013 года Чемпионат Испании "Реал" – "Бетис" 2:1 18 января 2014 года Чемпионат Испании "Бетис" – "Реал" 0:5 29 августа 2015 года Чемпионат Испании "Реал" – "Бетис" 5:0 24 января 2016 года Чемпионат Испании "Бетис" – "Реал" 1:1

Прогноз "СЭ"

Команда Зинедина Зидана на целый месяц осталась без сразу трех ключевых футболистов. Серхио Рамос, Каземиру и Модрич вернутся в строй только во второй половине ноября. Травмирован пока и Хамес Родригес, но колумбиец может успеть восстановиться к матчу с "Бетисом". С такими потерями мадридцам будет сложно выиграть. Тем более, что не побеждает "Реал" на протяжении уже четырех матчей (с учетом Лиги чемпионов), в которых "сливочные" неизменно играли вничью. Дележом очков закончился и визит "Реала" к "Бетису" в прошлом сезоне – 1:1. С учетом разницы в классе команд логично назвать самым вероятным исходом матча все же победу "Реала", однако "Бетису" вполне по силам снова отобрать очки у мадридцев.

Прогноз "СЭ" – 1:2.