15:00 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Бетисом" с коэффициентом 1,37

"Бетис" – "Реал". Фото REUTERS
"Бетис" – "Реал". Фото REUTERS
0
0
0

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании "Бетис" – "Реал". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бетис" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 7,92 – Н 5,52 – П2 1,37

Трансляция матча "Бетис" – "Реал" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Бетис" – "Реал" 15 октября на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=5-11, 12 – 38.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 апреля 2013 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Бетис"

3:1

18 августа 2013 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Бетис"

2:1

18 января 2014 года

Чемпионат Испании

"Бетис" – "Реал"

0:5

29 августа 2015 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Бетис"

5:0

24 января 2016 года

Чемпионат Испании

"Бетис" – "Реал"

1:1

Прогноз "СЭ"

Команда Зинедина Зидана на целый месяц осталась без сразу трех ключевых футболистов. Серхио Рамос, Каземиру и Модрич вернутся в строй только во второй половине ноября. Травмирован пока и Хамес Родригес, но колумбиец может успеть восстановиться к матчу с "Бетисом". С такими потерями мадридцам будет сложно выиграть. Тем более, что не побеждает "Реал" на протяжении уже четырех матчей (с учетом Лиги чемпионов), в которых "сливочные" неизменно играли вничью. Дележом очков закончился и визит "Реала" к "Бетису" в прошлом сезоне – 1:1. С учетом разницы в классе команд логично назвать самым вероятным исходом матча все же победу "Реала", однако "Бетису" вполне по силам снова отобрать очки у мадридцев.

Прогноз "СЭ" – 1:2.

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ