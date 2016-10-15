Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Бетисом" с коэффициентом 1,37

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании "Бетис" – "Реал". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бетис" – "Реал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 7,92 – Н 5,52 – П2 1,37
Трансляция матча "Бетис" – "Реал" 15 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Реал".
Прямая трансляция матча "Бетис" – "Реал" 15 октября на канале, "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=5-11, 12 – 38.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 апреля 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Бетис"
|
3:1
|
18 августа 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Бетис"
|
2:1
|
18 января 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Бетис" – "Реал"
|
0:5
|
29 августа 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Бетис"
|
5:0
|
24 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Бетис" – "Реал"
|
1:1
Прогноз "СЭ"
Команда Зинедина Зидана на целый месяц осталась без сразу трех ключевых футболистов. Серхио Рамос, Каземиру и Модрич вернутся в строй только во второй половине ноября. Травмирован пока и Хамес Родригес, но колумбиец может успеть восстановиться к матчу с "Бетисом". С такими потерями мадридцам будет сложно выиграть. Тем более, что не побеждает "Реал" на протяжении уже четырех матчей (с учетом Лиги чемпионов), в которых "сливочные" неизменно играли вничью. Дележом очков закончился и визит "Реала" к "Бетису" в прошлом сезоне – 1:1. С учетом разницы в классе команд логично назвать самым вероятным исходом матча все же победу "Реала", однако "Бетису" вполне по силам снова отобрать очки у мадридцев.
Прогноз "СЭ" – 1:2.