Букмекеры оценили шансы команд на матч "Хетафе" - "Барселона"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Барселоной"​. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Хетафе" - "Барселона"

Прогноз WinLine – П1 10.0 – Н 6.30 – П2 1.24

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Хетафе" - "Барселона".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Хетафе": Гуайта - Дамиан Суарес, Даконам, Кала, Антунеш - Арамбарри, Бергара - Фажр, Сибасаки, Ндиай - Молина.

"Барселона": тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Динь - Паулинью, Бускетс, Андре Гомиш - Месси, Суарес, Дембеле.

ПОТЕРИ: Горосито, Монтеро, Пачеко (все - травма) - Рафинья, Арда Туран (оба - травма).

ПРОГНОЗ

17:15. ХЕТАФЕ – БАРСЕЛОНА. Прогноз "СЭ" – 0:3