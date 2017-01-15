Болельщики "Реала" разозлились на Рауля из-за его комментариев о Месси

Бывший капитан "Реала" Рауль вызвал гнев болельщиков мадридцев положительным отзывом о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси. Накануне аргентинец поразил ворота "Лас-Пальмаса" и сравнялся с Раулем по количеству команд ла лиги, которые пропускали от него. Оба футболиста забивали в ворота 35 клубов.

"Для меня удовольствие смотреть на твои регулярные голы в ла лиге", – написал Рауль в своем твиттере.

Этот комментарий вызвал недоумение у болельщиков "Реала", многие из которых принялись оскорблять одного из самых легендарных футболистов в истории своего клуба. До этого поклонники мадридцев предъявляли претензии Раулю за то, что он присутствовал на открытии штаба "Барселоны" в Нью-Йорке. Отметим, что после завершения карьеры экс-форвард сборной Испании работает представителем чемпионата Испании на территории США.