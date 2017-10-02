Болельщики "Реала" поддержали целостность Испании на матче с "Эспаньолом"

Болельщики "Реала" массово подняли флаги Испании на 12-й минуте матча против "Эспаньола" (2:0). Таким образом они решили поддержать целостность государства. Символично, что соперником мадридцев был клуб из Каталонии.

1 октября проходил референдум о независимости Каталонии. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Отметим, что из-за беспорядков "Барселона" хотела перенести матч с "Лас-Пальмасом" (3:0) на 2 октября. Однако из-за возможных санкций от руководства ла лиги клуб провел этот поединок без зрителей.