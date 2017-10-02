Болельщики "Реала" поддержали целостность Испании на матче с "Эспаньолом"

Болельщики "Реала" массово подняли флаги Испании на 12-й минуте матча против "Эспаньола" (2:0). Таким образом они решили поддержать целостность государства. Символично, что соперником мадридцев был клуб из Каталонии.
1 октября проходил референдум о независимости Каталонии. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.
Отметим, что из-за беспорядков "Барселона" хотела перенести матч с "Лас-Пальмасом" (3:0) на 2 октября. Однако из-за возможных санкций от руководства ла лиги клуб провел этот поединок без зрителей.
Real Madrid fans' referendum response is a Spanish flag show as sign of 12th manhttps://t.co/0XWA2iEGG8 pic.twitter.com/NjJUu0QdL8– AS English (@English_AS) 1 октября 2017 г.