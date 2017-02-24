21:34 | ФУТБОЛ — Испания

Бензема может вернуться в сборную Франции

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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт подтвердил, что нападающий "Реала" Карим Бензема может вернуться в национальную команду. Форвард был отстранен от сборной Франции из-за его причастности к делу о шантаже хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна.

– Если Бензема продолжит хорошо играть, то однажды вернется в сборную Франции, – цитирует AFP Ле Грэта. – Я очень уважаю этого игрока. В его качествах никто не сомневается, потому что он удачно играет в "Реале", стал лучшим французским бомбардиром в Лиге чемпионов.

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Материалы REN-TV

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