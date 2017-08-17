00:40 | Футбол — Испания

Бензема эффектным голом удвоил преимущество "Реала". Видео

2

Нападающий "Реала" Карим Бензема в концовке первого тайма ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" удвоил преимущество своей команды. Француз принял мяч в штрафной и с разворота пробил мимо вратаря.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dexty_07

А Боярский все равно верит в Барсу. Может думает что еще пару матчей будут играть....

00:49

Друг Адика Вадик

gollaaaco

00:46