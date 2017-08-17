Бензема эффектным голом удвоил преимущество "Реала". Видео

Нападающий "Реала" Карим Бензема в концовке первого тайма ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" удвоил преимущество своей команды. Француз принял мяч в штрафной и с разворота пробил мимо вратаря.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Video Highlights of BENZEMA Goal : 🔥🔥🔥🥊#BARCA 0-2 #RealMadrid (GOAL) #ElClasico– Sports News! (@SportLightHQ) 16 августа 2017 г.
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Dexty_07
А Боярский все равно верит в Барсу. Может думает что еще пару матчей будут играть....
00:49
Друг Адика Вадик
gollaaaco
00:46