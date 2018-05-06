"Барселона" – "Реал": сумасшедшая ничья в класико

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 36-го тура чемпионата Испании. Каталонцы дважды выходили вперед, но мадридцы оба раза отыгрывались.

В первом тайме отличились Луис Суарес и Криштиану Роналду (которого заменили после 45 минут встречи), после перерыва – Лионель Месси и Гарет Бэйл.

Отметим, что в самой концовке первого тайма желтые карточки получили Суарес, Серхио Рамос и Месси, а Серхи Роберто был удален. Все подробности судейского скандала – по ссылке.

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36-й тур

"Барселона" – "Реал" – 2:2 (1:1)

Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 14 (1:1). Месси, 52 (2:1). Бэйл, 72 (2:2).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Семеду, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 58), Месси, Луис Суарес (Пако Алькасер, 90+2).

"Реал": Навас, Начо (Васкес, 68), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 46).

Предупреждения: Начо, 12. Варан, 31. Луис Суарес, 44. Серхио Рамос, 44. Месси, 45. Бэйл, 76. Марселу, 77. Ракитич, 85.

Удаление: Серхи Роберто, 45+3.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

6 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

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