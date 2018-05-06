"Барселона" – "Реал": сумасшедшая ничья в класико

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 36-го тура чемпионата Испании. Каталонцы дважды выходили вперед, но мадридцы оба раза отыгрывались.
В первом тайме отличились Луис Суарес и Криштиану Роналду (которого заменили после 45 минут встречи), после перерыва – Лионель Месси и Гарет Бэйл.
Отметим, что в самой концовке первого тайма желтые карточки получили Суарес, Серхио Рамос и Месси, а Серхи Роберто был удален. Все подробности судейского скандала – по ссылке.
Чемпионат Испании
Ла лига
36-й тур
"Барселона" – "Реал" – 2:2 (1:1)
Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 14 (1:1). Месси, 52 (2:1). Бэйл, 72 (2:2).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Семеду, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 58), Месси, Луис Суарес (Пако Алькасер, 90+2).
"Реал": Навас, Начо (Васкес, 68), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 46).
Предупреждения: Начо, 12. Варан, 31. Луис Суарес, 44. Серхио Рамос, 44. Месси, 45. Бэйл, 76. Марселу, 77. Ракитич, 85.
Удаление: Серхи Роберто, 45+3.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
6 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
Турнирная таблица и календарь чемпионата Испании
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
shpasic
нокаут-чемпион отстал от никчёмной Барсы на 15 очков.
00:39
pustot+
Модрич то что хотел от Альбы? Люлей?
00:24
Дядька
Испортил такой матч своим судейством! Испанцам надо что-то с этим делать. Не гоже так сильнейшей лиге.
00:20
Nikko45
Так судья на Реал и работал.Хозяева Реала во всех серьёзных играх стимулируют судей. Пол-Реала удалять надо было, но что-то не удалил судья. А у Барсы ни защиты нормальной, ни реализации моментов, которых было немерено. За эти команды не болею, но Реал -одни костоломы, к Рамосу добавился Бэйл, а уж полежать, попритворяться, хоть в актёры записывай , один Марселу чего стоит, хоть сегодня в Голливуд.
00:15
Player124
wilde Рамос, Марселу, Каземиру, Роналду, раньше еще Пепе был - "Реал" спецом мудаковпровокаторов набирает в свои ряды?? ------------------------------ У них это в последние годы тренд такой.
00:07
Эугенио
Звезды матча -судейская бригада))) Наши судьи оказывается супер-профессионалы)))
00:07
pustot+
wilde, конечно, поэтому их и называют часто Сливочные ублюдки
00:05
wilde
Втьорой гол Барсы забит не по правилам?? И где там Месси правила нарушил?? А что получив мяч напротив ворот и перед тобой еще два защитника и вратарь - это что, гол в пустой угол?? Гол был забит по правилам. Суарес боролся с нарушением, но его передача - еще не гол.
00:04
strangear
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00:02
wilde
Рамос, Марселу, Каземиру, Роналду, раньше еще Пепе был - "Реал" спецом мудаковпровокаторов набирает в свои ряды??
00:01
За Арсеналий с децтва!))
Да, Ливерпуль против такого Реала не сдюжит.) Англичанам поможет только чудо....) Хоть Ливерпуль и заслужил победу, но галактиокс объективно космос.)
00:01
pustot+
Месси посвятил гол Путину, к инаигурации, показал палец вверх, что Путин только один
00:00
Болельщик Шексны
Арсеналий/// не собираюсь мерятся здесь... И доказывать кто лучше разбирается в футболе. Думаю все всё видели. При этом действительно второй гол Барсы забит не по правилам. Ну учитывая, что не удалили Бэйла, судья решил исправить этот момент.
23:59 6 мая
wilde
Реал получит дырку от бублика, а не три титула подряд))) и дырку эту торжественно вручит Клопп с Салахом. Чудеса имени Наваса (единственный мужик в рядах этой недокоманды) - закончились. Довольствуйтесь 4 местом - чудилы, оно вам как раз впору!))
23:58 6 мая
Player124
Судьи бывают плохими, очень плохими и испанскими. Мерсело омерзителен. Ничья в принципе по делу.
23:58 6 мая
wilde
Децкий Арсеналий - Реал - не команда, - это труха, ели ты этого не чувствуешь. не ощущаешь так сказать нутром своим - значит ты не за Арсеналий!)))
23:55 6 мая
Dexty_07
Иногда кажется что играют сплошные бесславные убоюдки на поле (доминируют в белой форме прежде всего). Но самый неадекват был свистун... такого тридвараза даже в РПЛ не найти. Но уровень игры , техники , конечно, запредельный.
23:55 6 мая
Особое мнение ^^^
Отскочили козлы барселонские благодаря судейке. Ну, ничего, Реал возьмет 3-ю подряд ЛЧ и навеки впишет себя в историю. А лузеры пусть довольствуются чемпом :)
23:54 6 мая
unfan
дог
23:53 6 мая
За Арсеналий с децтва!))
Болельщик Шексны Реал был сильнее во всём.) Если ты этого не видел, значит ты ничего не понимаешь в футболе.))
23:52 6 мая
вояка
Очень красивая игра !!! Но судья !!! ..... такого фуфлыжника ещё поискать. Любой из наших просто ангел безгрешный с крыльями супротив этого. Но ещё больше удивило - серьёзнейшие косяки в обе стороны свистел ... или наоборот - не свистел. В конце игры крупным планом показали инъесту .... грусть и печаль ; но оно и понятно - последнее классико для постаревшего заслуженного ветерана. Такая вот грустинка от этой игры.
23:52 6 мая
За Арсеналий с децтва!))
комментаторы отвратно... арустамяшка... из поколения современных барсо-мессидр-ров...)) в одну сторону симпатии весь матч.))
23:50 6 мая
Nevskij
Рамос всегда на поле был ублюдком.
23:50 6 мая
Болельщик Шексны
На счёт доминации... Мы наверное разные матчи смотрели. Даже по владению мячом 53/47. Где же доминация? Моменты пороли обе команды. А Барса в добавок целый тайм играла в меньшинстве
23:49 6 мая
Slim Taller
Не назначенный пенальти и гол с нарушением правил позволили сепарам спастись.Карасёв просто бог по сравнению с испанским.
23:47 6 мая
Болельщик Шексны
shpasic/// зато такого позора как сегодня с конями и туляками нет...
23:46 6 мая
За Арсеналий с децтва!))
Реал доминировал всю игру.) По ходу форму к финалу набирают.)
23:44 6 мая
Конченый Джо
Какой же рамос все таки урод..
23:43 6 мая
shpasic
даже в РФПЛ так не судят.
23:42 6 мая