23:40 6 мая | Футбол — Испания

"Барселона" – "Реал": сумасшедшая ничья в класико

Воскресенье. Барселона. "Барселона" – "Реал" – 2:2. Гарет БЭЙЛ и Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
Воскресенье. Барселона. "Барселона" – "Реал" – 2:2. Гарет БЭЙЛ и Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
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"Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 36-го тура чемпионата Испании. Каталонцы дважды выходили вперед, но мадридцы оба раза отыгрывались.

В первом тайме отличились Луис Суарес и Криштиану Роналду (которого заменили после 45 минут встречи), после перерыва – Лионель Месси и Гарет Бэйл.

Отметим, что в самой концовке первого тайма желтые карточки получили Суарес, Серхио Рамос и Месси, а Серхи Роберто был удален. Все подробности судейского скандала – по ссылке.

Чемпионат Испании

Ла лига

36-й тур

"Барселона" – "Реал" – 2:2 (1:1)

Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 14 (1:1). Месси, 52 (2:1). Бэйл, 72 (2:2).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Семеду, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 58), Месси, Луис Суарес (Пако Алькасер, 90+2).

"Реал": Навас, Начо (Васкес, 68), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 46).

Предупреждения: Начо, 12. Варан, 31. Луис Суарес, 44. Серхио Рамос, 44. Месси, 45. Бэйл, 76. Марселу, 77. Ракитич, 85.

Удаление: Серхи Роберто, 45+3.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

6 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Турнирная таблица и календарь чемпионата Испании

Барселона – Реал

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (29)
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shpasic

нокаут-чемпион отстал от никчёмной Барсы на 15 очков.

00:39

pustot+

Модрич то что хотел от Альбы? Люлей?

00:24

Дядька

Испортил такой матч своим судейством! Испанцам надо что-то с этим делать. Не гоже так сильнейшей лиге.

00:20

Nikko45

Так судья на Реал и работал.Хозяева Реала во всех серьёзных играх стимулируют судей. Пол-Реала удалять надо было, но что-то не удалил судья. А у Барсы ни защиты нормальной, ни реализации моментов, которых было немерено. За эти команды не болею, но Реал -одни костоломы, к Рамосу добавился Бэйл, а уж полежать, попритворяться, хоть в актёры записывай , один Марселу чего стоит, хоть сегодня в Голливуд.

00:15

Player124

wilde Рамос, Марселу, Каземиру, Роналду, раньше еще Пепе был - "Реал" спецом мудаковпровокаторов набирает в свои ряды?? ------------------------------ У них это в последние годы тренд такой.

00:07

Эугенио

Звезды матча -судейская бригада))) Наши судьи оказывается супер-профессионалы)))

00:07

pustot+

wilde, конечно, поэтому их и называют часто Сливочные ублюдки

00:05

wilde

Втьорой гол Барсы забит не по правилам?? И где там Месси правила нарушил?? А что получив мяч напротив ворот и перед тобой еще два защитника и вратарь - это что, гол в пустой угол?? Гол был забит по правилам. Суарес боролся с нарушением, но его передача - еще не гол.

00:04

strangear

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00:02

wilde

Рамос, Марселу, Каземиру, Роналду, раньше еще Пепе был - "Реал" спецом мудаковпровокаторов набирает в свои ряды??

00:01

За Арсеналий с децтва!))

Да, Ливерпуль против такого Реала не сдюжит.) Англичанам поможет только чудо....) Хоть Ливерпуль и заслужил победу, но галактиокс объективно космос.)

00:01

pustot+

Месси посвятил гол Путину, к инаигурации, показал палец вверх, что Путин только один

00:00

Болельщик Шексны

Арсеналий/// не собираюсь мерятся здесь... И доказывать кто лучше разбирается в футболе. Думаю все всё видели. При этом действительно второй гол Барсы забит не по правилам. Ну учитывая, что не удалили Бэйла, судья решил исправить этот момент.

23:59 6 мая

wilde

Реал получит дырку от бублика, а не три титула подряд))) и дырку эту торжественно вручит Клопп с Салахом. Чудеса имени Наваса (единственный мужик в рядах этой недокоманды) - закончились. Довольствуйтесь 4 местом - чудилы, оно вам как раз впору!))

23:58 6 мая

Player124

Судьи бывают плохими, очень плохими и испанскими. Мерсело омерзителен. Ничья в принципе по делу.

23:58 6 мая

wilde

Децкий Арсеналий - Реал - не команда, - это труха, ели ты этого не чувствуешь. не ощущаешь так сказать нутром своим - значит ты не за Арсеналий!)))

23:55 6 мая

Dexty_07

Иногда кажется что играют сплошные бесславные убоюдки на поле (доминируют в белой форме прежде всего). Но самый неадекват был свистун... такого тридвараза даже в РПЛ не найти. Но уровень игры , техники , конечно, запредельный.

23:55 6 мая

Особое мнение ^^^

Отскочили козлы барселонские благодаря судейке. Ну, ничего, Реал возьмет 3-ю подряд ЛЧ и навеки впишет себя в историю. А лузеры пусть довольствуются чемпом :)

23:54 6 мая

unfan

дог

23:53 6 мая

За Арсеналий с децтва!))

Болельщик Шексны Реал был сильнее во всём.) Если ты этого не видел, значит ты ничего не понимаешь в футболе.))

23:52 6 мая

вояка

Очень красивая игра !!! Но судья !!! ..... такого фуфлыжника ещё поискать. Любой из наших просто ангел безгрешный с крыльями супротив этого. Но ещё больше удивило - серьёзнейшие косяки в обе стороны свистел ... или наоборот - не свистел. В конце игры крупным планом показали инъесту .... грусть и печаль ; но оно и понятно - последнее классико для постаревшего заслуженного ветерана. Такая вот грустинка от этой игры.

23:52 6 мая

За Арсеналий с децтва!))

комментаторы отвратно... арустамяшка... из поколения современных барсо-мессидр-ров...)) в одну сторону симпатии весь матч.))

23:50 6 мая

Nevskij

Рамос всегда на поле был ублюдком.

23:50 6 мая

Болельщик Шексны

На счёт доминации... Мы наверное разные матчи смотрели. Даже по владению мячом 53/47. Где же доминация? Моменты пороли обе команды. А Барса в добавок целый тайм играла в меньшинстве

23:49 6 мая

Slim Taller

Не назначенный пенальти и гол с нарушением правил позволили сепарам спастись.Карасёв просто бог по сравнению с испанским.

23:47 6 мая

Болельщик Шексны

shpasic/// зато такого позора как сегодня с конями и туляками нет...

23:46 6 мая

За Арсеналий с децтва!))

Реал доминировал всю игру.) По ходу форму к финалу набирают.)

23:44 6 мая

Конченый Джо

Какой же рамос все таки урод..

23:43 6 мая

shpasic

даже в РФПЛ так не судят.

23:42 6 мая

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