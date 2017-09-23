"Барселона" разгромила "Жирону" благодаря двум автоголам

"Барселона" в гостевом матче обыграла "Жирону" со счетом 3:0. Два гола в свои ворота отправили игроки хозяев. Точку в этой встрече поставил Луис Суарес, который провел в составе сине-гранатовых 100-й матч.
Чемпионат Испании
Ла лига
6-й тур
"Жирона" - "Барселона" - 0:3 (0:1)
Голы: Адай, 17 - в свои ворота (0:1). Ираисос, 48 - в свои ворота (0:2). Л.Суарес, 69 (0:3).
"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Маффео (Морено, 79), Хуанпе, Адай (Мохика, 69), Порту, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Пере Понс, Олунга (Кайоде, 60).
"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Жорди Альба, Юмтити, Алейш Видаль (Андре Гомиш, 81), Иньеста (Д..Суарес, 80), Ракитич, Серхи Роберто, Паулинью (Бускетс, 67), Месси, Л.Суарес.
Предупреждения: Маффео, 23. Адай, 41. Кайоде, 83.
Судья: Санчес Мартинес.
23 сентября. Жирона. Стадион "Монтиливи".