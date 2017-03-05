"Барселона" разгромила "Сельту", Месси сделал дубль

"Барселона" нанесла крупное поражение "Сельте" в матче 26-го тура чемпионата Испании со счетом 5:0. Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси. По голу забили Неймар, Иван Ракитич и Самюэль Юмтити.

Каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко "Реал", у которого есть игра в запасе.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Барселона" – "Сельта" – 5:0 (2:0)

Голы: Месси, 24 (1:0). Неймар, 40 (2:0). Ракитич, 57 (3:0). Юмтити, 61 (4:0). Месси, 64 (5:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Иньеста, 67), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Маскерано, 61), Рафинья, Месси, Л.Суарес, Неймар (Д.Суарес, 70).

"Сельта": Серхио Альварес, Мальо, Кабраль, Гомес, Хонни, Аспас, Ронкалья, Радоя, Васс (Диас, 68), Бонгонда (Систо, 51), Гвидетти (Хосабед Санчес, 62).

Предупреждения: Бускетс, 20. Кабраль, 36. Радоя, 38. Гомес, 49.

Судья: Хиль Мансано.

4 марта. Барселона. Стадион "Camp Nou".