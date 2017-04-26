"Барселона" разгромила "Осасуну", забив 7 мячей

"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче 34-го тура чемпионата Испании. По два мяча забили Лионель Месси, Пако Алькасер и Андре Гомиш, а также впервые за каталонцев голом отметился Хавьер Маскерано.

На данный момент "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице, а "Осасуна" идет на последней строчке. Тем не менее, у "Реала", располагающегося на второй позиции, есть две игры в запасе.

Чемпионат Испании

Ла лига

34-й тур

"Барселона" - "Осасуна" - 7:1 (2:0)

Голы: Месси, 12 (1:0). Андре Гомиш, 30 (2:0). Торрес, 48 (2:1). Андре Гомиш, 57 (3:1). Месси, 61 (4:1). Пако Алькасер, 64 (5:1). Маскерано, 67 - с пенальти (6:1). Пако Алькасер, 86 (7:1).

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Пике, Динь, Д.Суарес, Бускетс, Ракитич, Андре Гомиш, Арда Туран, Месси (Аленья, 63), Пако Алькасер.

"Осасуна": Сиригу, Буньюэль, Ойер, Мондрагон, Фуэнтес, Торрес, Тьенса, Мерида Перес (Чаушич, 79), Де лас Куэвас, Хайме Ромеро (Олавиде, 72), Леон (Кодро, 73).

Судья: Мунуэра Монтера.

26 апреля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".