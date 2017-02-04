"Барселона" разгромила "Атлетик"

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома крупно обыграла "Атлетик" – 3:0. Голами отметились Пако Алькасер, Лионель Месси и Алейш Видаль. Мяч Видаля стал сотым, забитым каталонцами в нынешнем сезоне. Они стали первой командой в "Топ-5" европейских чемпионатов, кому покорилась эта отметка.

Отметим также, что гол Алькасера стал для него первым в составе сине-гранатовых. В последний раз он забивал почти год назад – 24 апреля 2016-го. "Барселона" вышла на чистое второе место в таблице и на одно очко отстает от лидирующего "Реала". Правда, у мадридцев есть две игры в запасе.

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21-й тур

"Барселона" – "Атлетик" – 3:0 (2:0)

Голы: Пако Алькасер, 18 (1:0). Месси, 40 (2:0). Алейш Видаль, 67 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Пике (Маскерано, 46), Юмтити, Матье, Арда Туран, Рафинья (Ракитич, 54), Андре Гомиш, Месси (Серхи Роберто, 64), Пако Алькасер, Неймар.

"Атлетик": Ираисос, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Баленсиага, Лекуэ (Адурис, 52), Сан-Хосе (Эчеварриа, 59), Итурраспе, Рауль Гарсия (Эрасо, 74), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Пике, 22. Итурраспе, 27. Де Маркос, 34. Ляпорт, 70.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

4 февраля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Трансляция матча "Барселона" - "Атлетик"