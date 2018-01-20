"Барселона" опровергла слухи о переговорах с Гризманном

"Барселона" опубликовала заявление на своем официальном сайте, в котором опровергла слухи о возможных контактах с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном. Ранее в ряде испанских СМИ (Sport, Mundodeportivo) появилась информация о договоренности между сине-гранатовыми и форвардом: 26-летний игрок летом переходит в каталонский клуб и получает футболку с седьмым номером.

"Барселона" категорически отрицает информацию, которая появилась в последние часы в разных СМИ, о предполагаемых контактах и договоренностях с футболистом "Атлетико" Антуаном Гризманном. "Барселона" подчеркивает свою обеспокоенность подобными действиями прессы и выражает глубочайшее уважение к мадридскому клубу", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Гризманн провел 24 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. (Егор БЫЧКОВ)