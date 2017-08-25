"Барселона" объявила о переходе Дембеле за 105 миллионов евро

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле подписал контракт с "Барселоной", информирует пресс-служба сине-гранатовых. Соглашение с хавбеком, который стал самым дорогим приобретением каталонцев, рассчитано на пять лет.

За трансфер игрока испанский клуб заплатит 105 миллионов евро. В договоре прописана сумма отступных за 20-летнего француза, которая составляет 400 миллионов евро.

Напомним, что Дембеле выступал за "Боруссию" с лета 2016 года. Всего в составе "шмелей" он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Таблица переходов европейских топ-клубов