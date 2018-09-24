"Барселона": Малком восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Филипе Малком восстановился после травмы лодыжки, полученной на одной из тренировок в начале сентября, информирует официальный Твиттер каталонского клуба. 21-летней бразилец сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".
❗ [ÚLTIMA HORA] Malcom recibe el alta médica– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 сентября 2018 г.
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/LXw5rswdKc
Малком перешел в "Барселону" 24 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. Он провел только один матч за сине-гранатовых в ла лиге.
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