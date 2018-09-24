15:11 | Футбол — Испания

"Барселона": Малком восстановился после травмы

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Нападающий "Барселоны"  Филипе Малком восстановился после травмы лодыжки, полученной на одной из тренировок в начале сентября, информирует официальный Твиттер каталонского клуба. 21-летней бразилец сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса"

Малком перешел в "Барселону" 24 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. Он провел только один матч за сине-гранатовых в ла лиге. 

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