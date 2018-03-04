Баптистан спас "Эспаньол" от поражения в матче с "Леванте"

"Эспаньол" на выезде сыграл вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1). На точный удар полузащитника хозяев Хосе Луиса Моралеса гости ответили голом Леу Баптистана на 1-й компенсированной минуте второго тайма.

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27-й тур

"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)

Голы: Моралес, 55 - с пенальти (1:0). Леу Баптистан, 90 (1:1).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес (Коке, 58), Луна, Кабако, Робер, Дукуре (Кампанья, 81), Моралес, Лукич, Паццини, Садику (Боатенг, 46), Иви Лопес.

"Эспаньол": Диего Лопес (Пау Лопес, 45), Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро, Гранеро, Виктор Санчес, Дардер (Хурадо, 77), Пьятти (Мелендо, 66), Леу Баптистан, Морено.

Предупреждения: Морено, 13. Дардер, 31. Наварро, 55.

Судья: Альберола Рохас.

4 марта. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.