Баптистан спас "Эспаньол" от поражения в матче с "Леванте"

"Эспаньол" на выезде сыграл вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1). На точный удар полузащитника хозяев Хосе Луиса Моралеса гости ответили голом Леу Баптистана на 1-й компенсированной минуте второго тайма.
Чемпионат Испании
Ла лига
27-й тур
"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)
Голы: Моралес, 55 - с пенальти (1:0). Леу Баптистан, 90 (1:1).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес (Коке, 58), Луна, Кабако, Робер, Дукуре (Кампанья, 81), Моралес, Лукич, Паццини, Садику (Боатенг, 46), Иви Лопес.
"Эспаньол": Диего Лопес (Пау Лопес, 45), Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро, Гранеро, Виктор Санчес, Дардер (Хурадо, 77), Пьятти (Мелендо, 66), Леу Баптистан, Морено.
Предупреждения: Морено, 13. Дардер, 31. Наварро, 55.
Судья: Альберола Рохас.
4 марта. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.