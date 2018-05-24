12:47 | Футбол — Испания

"Атлетико" представил домашнюю форму на сезон-2018/19


"Атлетико" на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму команды, в которой она будет играть в следующем сезоне. Форма выполнена в традиционных цветах мадридцев, имеет вертикальные красные и белые полосы с дополнительными элементами на груди.

Нижняя часть формы выполнена в синем цвете, гетры – красные.

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