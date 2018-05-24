"Атлетико" представил домашнюю форму на сезон-2018/19

"Атлетико" на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму команды, в которой она будет играть в следующем сезоне. Форма выполнена в традиционных цветах мадридцев, имеет вертикальные красные и белые полосы с дополнительными элементами на груди.
Нижняя часть формы выполнена в синем цвете, гетры – красные.
SENTIMIENTO SIN RIVAL 🔴⚪🔴 Presentamos nuestra primera equipación para la próxima temporada ➡ https://t.co/0IbuILYBic #AúpaAtleti pic.twitter.com/G7Omqb97lF– Atlético de Madrid (@Atleti) 24 мая 2018 г.