"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" и вышел на первое место

"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" (2:0) в матче десятого тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Диего Годин и Филипе Луис.

"Атлетико" набрал 19 очков и на данный момент вышел на первое место в чемпионате Испании. У баскского клуба 12 очков и 12-я позиция.

В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Севилью", а "Атлетико" на выезде сыграет с "Леганесом".

Чемпионат Испании

Ла лига

10-й тур

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:0 (1:0)

Голы: Годин, 45 (1:0). Филипе Луис, 60 (2:0).

"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Ариас, Л.Эрнандез (Филипе Луис, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 82).

"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, Элустондо, Родригес, Горосабель, Сурутуса (Рамирес, 59), Ильярраменди, Пардо, Субельдия, Сангальи (Янузай, 81), Виллиан Жозе (Хуанми, 68).

Предупреждения: Субельдия, 44. Коке, 49. Савич, 53.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

27 октября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".