"Атлетико" обыграл "Леганес"

Товарищеский матч "Леганес" – "Атлетико" завершился победой "матрасников" – 1:0. Единственный гол на 66-й минуте встречи забил нападающий Хуан Морено, выступающий за молодежную команду мадридцев.
Товарищеский матч
"Леганес" – "Атлетико" – 0:1 (0:0)
Гол: Хуан Морено, 66 (0:1).
"Леганес": Куэльяр, Э. Муньос, Дос Сантос, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар, Габриэл, Эрасо, Шимановски, Герреро (Роша, 71).
"Атлетико": Мойя (Вернер, 62), Хуанфран, Годин, Серхио Гонсалес, Фернандес, Сауль (Олабе, 62), Партей, Хуан Морено (Мольехо, 82), Баре (Р. Муньос, 46), Вьетто, Корреа.
Предупреждение: Рубен Перес, 85.
12 августа. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.