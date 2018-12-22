"Атлетико" благодаря голу Гризманна обыграл "Эспаньол" и догнал по очкам "Барселону"

"Атлетико" с минимальным обыграл "Эспаньол" в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол с пенальти забил нападающий Антуан Гризманн.
"Атлетико" набрал 34 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице, догнав по очкам "Барселону". "Эспаньол" с 21 баллом располагается на 11-й строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
17-й тур
"Атлетико" - "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Гризманн, 56 - с пенальти.
"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Мартинш, 77), Эрнандес, Калинич (Витоло, 65), Гризманн, Корреа (Монтеро, 72).
"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (Педроса, 82), Давид Лопес, Дуарте, Налду (Мелендо, 72), Гранеро, Дардер, Серхио Гарсия (Пьятти, 70), Леу Баптистан, Борха Иглесиас.
Предупреждения: Облак, 85. Гранеро, 88.
Судья: Мелеро Лопес.
22 декабря. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".