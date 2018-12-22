"Атлетико" благодаря голу Гризманна обыграл "Эспаньол" и догнал по очкам "Барселону"

"Атлетико" с минимальным обыграл "Эспаньол" в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол с пенальти забил нападающий Антуан Гризманн.

"Атлетико" набрал 34 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице, догнав по очкам "Барселону". "Эспаньол" с 21 баллом располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Атлетико" - "Эспаньол" - 1:0 (0:0)

Гол: Гризманн, 56 - с пенальти.

"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Мартинш, 77), Эрнандес, Калинич (Витоло, 65), Гризманн, Корреа (Монтеро, 72).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (Педроса, 82), Давид Лопес, Дуарте, Налду (Мелендо, 72), Гранеро, Дардер, Серхио Гарсия (Пьятти, 70), Леу Баптистан, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Облак, 85. Гранеро, 88.

Судья: Мелеро Лопес.

22 декабря. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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