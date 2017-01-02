Арьен Роббен: "Переход из "Реала" в "Баварию" был шагом назад"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, выступавший за "Реал" с 2007 по 2009 год, подчеркнул, что не хотел покидать "Королевский клуб". По его словам, подписание контракта с мюнхенцами стало для него шагом назад.

- Это лето было немного странным, - приводит Goal.com слова Роббена. – Перес вернулся на пост президента "Реала", в клуб пришел ряд игроков за которых заплатили огромные деньги. Мне сказали, что мадридцы смогут заработать, продав меня. Я не хотел уходить, потому что та предсезонная подготовка была одной из лучших в моей карьере, но я не получил возможности проявить себя.

Мы вели переговоры с "Баварией", но решение о переходе было самым трудным в моей жизни. Тогда мюнхенцы не входили в европейскую элиту, поэтому для меня это был шаг назад. Сейчас же мы находимся среди лучших. "Бавария" сделала все, чтобы подписать меня. Также сыграл свою роль и Луи ван Гал.