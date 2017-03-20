20:45 | ФУТБОЛ — Испания

Антуан Гризманн: "Переход в "Реал" или "Барселону"? Почему бы и нет?"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что хотел бы выступать за один из крупнейших европейских клубов. Тем не менее, француз подчеркнул, что в ближайшее время не намерен менять клубную прописку.

– Возможен ли когда-нибудь мой переход в "Реал" или "Барселону"? Почему бы и нет? – цитирует L'Equipe Гризманна. – Я мечтаю играть за большой клуб, а перечисленные команды, наряду с "Баварией" и некоторыми английскими коллективами, к таковым и относятся. Но сейчас я не намерен ничего менять. Не хочу переезжать в другую страну. Мне очень нравится Испания, здесь всегда солнце. Мне это помогает быть счастливым.

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Материалы REN-TV

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