Антуан Гризманн: "Переход в "Реал" или "Барселону"? Почему бы и нет?"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что хотел бы выступать за один из крупнейших европейских клубов. Тем не менее, француз подчеркнул, что в ближайшее время не намерен менять клубную прописку.

– Возможен ли когда-нибудь мой переход в "Реал" или "Барселону"? Почему бы и нет? – цитирует L'Equipe Гризманна. – Я мечтаю играть за большой клуб, а перечисленные команды, наряду с "Баварией" и некоторыми английскими коллективами, к таковым и относятся. Но сейчас я не намерен ничего менять. Не хочу переезжать в другую страну. Мне очень нравится Испания, здесь всегда солнце. Мне это помогает быть счастливым.