Андрес Иньеста: "Счастливы, что завершили сезон победой в Кубке Испании"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после победы в финальном матче Кубка Испании с "Алавесом" (3:1) подчеркнул, что игра был сложной. Он выразил удовлетворение победой. Каталонцы завоевали этот трофей третий раз кряду.

– Финал всегда сложен, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Иньесты. – Даже в статусе фаворита проводить такие игры непросто. Мы счастливы, потому что добились своей цели и завершили сезон победой в Кубке Испании. Если говорить о сезоне в целом, но мы были недостаточно хороши в других соревнованиях, и нас наказали. Мы завоевываем этот трофей третий раз кряду, и это нельзя недооценивать.

Трансляция матча "Барселона" – "Алавес"