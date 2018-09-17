14:23 | Футбол — Испания

18 лет назад мир перестал быть прежним. В Барселону прилетел Месси

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"Барселона" напомнила об эпохальном событии в истории клуба и мирового футбола. 18 лет назад, 17 сентября 2018 года, в столицу Каталонии прибыл 13-летний аргентинец Лионель Месси. Дебютировал в первой команде футболист четыре года спустя и на данный момент провел всю профессиональную карьеру в "Барсе". С клубом он выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Кроме того, на его счету пять "Золотых мячей" и четыре "Золотых бутсы".

 

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