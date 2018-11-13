Зобнин снова пропустил тренировку сборной

Полузащитник сборной России Роман Зобнин по-прежнему не тренируется в общей группе национальной команды.

На тренировке во вторник футболист "Спартака" покинул поле после общего собрания.

Российская сборная готовится к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций с командой Швеции (20 ноября). В понедельник Сергей Петров и Федор Кудряшов пропустили восстановительную тренировку сборной, а Зобнин ограничился короткой пробежкой вокруг поля. (Александр Рогулев)​