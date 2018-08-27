"Зенит" в сборной России представлен семью игроками, "Спартак" – тремя

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи национальной команды после чемпионата мира-2018. В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Дзюба будет новым капитаном сборной России?

Наибольшее представительство в национальной команде у "Зенита" – от питерцев приглашены семь игроков: Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба и Антон Заболотный.

Второе место по этому показателю занимает "Рубин" – в сентябре в сборную отправятся четыре футболиста: Федор Кудряшов, Руслан Камболов, Павел Могилевец и Дмитрий Полоз. Тройку замыкает "Спартак" – от красно-белых в команду прибудут Георгий Джикия, Илья Кутепов и Роман Зобнин.

По два игрока в сборную делегируют "Краснодар" (Юрий Газинский и Дмитрий Стоцкий), "Динамо" (Антон Шунин и Константин Рауш) и "Ахмат" (Андрей Семенов и Антон Швец). По одному – ЦСКА (Мариу Фернандес), "Локомотив" (Гильерме) и "Ростов" (Алексей Ионов).

Еще два футболиста представляют зарубежные чемпионаты – Роман Нойштедтер из турецкого "Фенербахче" и Денис Черышев из испанской "Валенсии".

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //

Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией