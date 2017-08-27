"Зенит": Лунев не примет участия в сборах национальной команды

Официальный сайт "Зенита" опубликовал информацию о том, что вратарь петербуржского клуба Андрей Лунев не поедет в расположение сборной России.

"По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Лунев пропустит сборы по состоянию здоровья. Таким образом, единственным представителем сине-бело-голубых в национальной команде станет Далер Кузяев. Россияне соберутся на базе "Динамо" завтра, 28 августа. Через неделю, 3 сентября, подопечные Черчесова сыграют контрольный матч с бело-голубыми", – говорится в информационной заметке пресс-службы "Зенита".

Ранее сам Лунев в программе "После футбола" выразил надежду, что после намеченного на понедельник обследования в Риме присоединится к национальной команде в Новогорске.