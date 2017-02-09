Вячеслав Колосков: "Рейтинг ФИФА не отвечает на вопрос, какова реальная сила сборной"

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков призвал не придавать особого значения падению России в рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге россияне опустились на 61-е место, что является новым антирекордом.
- Шанс поправить позиции есть: чем больше будем играть и побеждать, тем больше шансов подняться выше в рейтинге, но я уже много раз говорил, что не надо внимание вообще обращать на эти рейтинги, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Это условное распределение по таблице, они не отвечают на вопрос, какова реальная сила той или иной команды, поэтому неслучайно иногда Албания оказывается выше России. Зависит от того, кто и сколько игр сыграл, с каким соперником.
Есть только два реальных рейтинга, которые в состоянии объективно оценить силу той или иной команды: финальный турнир чемпионата мира и Европы, если речь о европейском рейтинге. Все остальные рейтинги - для СМИ и для любителей статистики. Они не отражают реальной силы команд. Вот моя позиция.
YurovTheBest
конечно не отвечает. реальная сила ещё хуже.
18:34
sars882
Айртон ты ему не объяснишь)) толку нет))
17:25
Айртон
AZ Лидер рейтинга занял вторые места на двух крупнейших соревнованиях.))
16:09
Dymanomashina
Slim Taller А последние места в группах на чемпионате мира и Европы отвечают на такой вопрос или нет?! 14:31 Айртон Вот как раз этот рейтинг гораздо больше отражает силу команд, чем сами чемпионаты мира и Европы.)) Примеры - Греция, Корея, и та же Россия.)) Е-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А хохлищенские невыходы почти из ВСЕХ отборочных групп позволяют им находиться на 30 строчек выше России? Ну-ну через пару лет глянем. Ежу понятно, что Россия не будет подниматься в рейтинге как минимум до кубка конфедераций. И дело тут не в Кокорине и не в Дзюбе И постоянное глумление над этим после каждого кубка Африки/Азии/Антарктиды могут позволить себе толькл те, чей высший уровень за все эти годы - это героические победы над Тунисом и Аравией Саудовской
15:34
AZ
Можно сколько угодно глумиться над нашими, но рейтинг кривой - это факт. Лидер рейтинга находится на пятом месте в своей отборочной группе ЧМ - это нечто.)))).
15:08
Айртон
Вот как раз этот рейтинг гораздо больше отражает силу команд, чем сами чемпионаты мира и Европы.)) Примеры - Греция, Корея, и та же Россия.)) Если исходить из результатов некоторых ЧМ и ЧЕ, то получается, что это топ-сборные, хотя это далеко не так.)) 61 место на сегодняшний день реально отражает уровень сборной РФ.)
15:00
Beard
Можно было конечно частично согласиться.Если бы не одно существенное "НО",на основе этого рейтинга при жеребьёвке ЧМ и ЧЕ идут посевы по "корзинам".
14:32
Slim Taller
А последние места в группах на чемпионате мира и Европы отвечают на такой вопрос или нет?!
14:31
svs
Ну да. Рейтинг показал реальную слабость нашей сборной.
14:19
SPFAN
А прошлогодний евро не показал реальную силу сборной? Все наглядно вроде было. После да же в Монте - Карло бурно отмечали провал.
14:06
Ботаникум
механик39 + + +
13:59
механик39
Колосков заявил что наша сборная должна в принципе занимать 1 место в рейтинге ФИФА ,но нам мешают в этом процессе сборные других стран ,которые систематически побеждают нас на чемпионатах мира и Европы .
13:54
shpasic
так ведь финальный турнир ЧЕ-2016 уже ответил на вопрос, какова сила нашей сбоной. разве не так?
13:47