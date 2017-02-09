Вячеслав Колосков: "Рейтинг ФИФА не отвечает на вопрос, какова реальная сила сборной"

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков призвал не придавать особого значения падению России в рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге россияне опустились на 61-е место, что является новым антирекордом.

- Шанс поправить позиции есть: чем больше будем играть и побеждать, тем больше шансов подняться выше в рейтинге, но я уже много раз говорил, что не надо внимание вообще обращать на эти рейтинги, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Это условное распределение по таблице, они не отвечают на вопрос, какова реальная сила той или иной команды, поэтому неслучайно иногда Албания оказывается выше России. Зависит от того, кто и сколько игр сыграл, с каким соперником.

Есть только два реальных рейтинга, которые в состоянии объективно оценить силу той или иной команды: финальный турнир чемпионата мира и Европы, если речь о европейском рейтинге. Все остальные рейтинги - для СМИ и для любителей статистики. Они не отражают реальной силы команд. Вот моя позиция.