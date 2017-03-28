02:57 | ФУТБОЛ — Сборная России

Вячеслав Колосков: "Игра сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром – потолок"

0
0
0
0

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение в интервью "СЭ", что в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром сборная России показала свой уровень. Подопечные Станислава Черчесова уступили в Краснодаре со счетом 0:2.

– Можете выделить основную причину такого результата?

– Индивидуальное мастерство… Оба гола показали, что в этом смысле есть очень большой пробел. Ну просто колоссальная разница в индивидуальном мастерстве между Россией и далеко не самой сильной сборной ивуарийцев! В первом случае африканец оттер Кутепова, во втором – вообще всех обыграл, как на танцплощадке…

– То есть такая игра – потолок нашей сборной?

– Да, команда показала свой уровень. Возможно, сборная может сыграть немного лучше – за счет, может быть, другой тактики или физической подготовки. Но я вижу потолок, выше которого уже не прыгнуть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Колоскова

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...