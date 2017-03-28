Вячеслав Колосков: "Игра сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром – потолок"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение в интервью "СЭ", что в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром сборная России показала свой уровень. Подопечные Станислава Черчесова уступили в Краснодаре со счетом 0:2.

– Можете выделить основную причину такого результата?

– Индивидуальное мастерство… Оба гола показали, что в этом смысле есть очень большой пробел. Ну просто колоссальная разница в индивидуальном мастерстве между Россией и далеко не самой сильной сборной ивуарийцев! В первом случае африканец оттер Кутепова, во втором – вообще всех обыграл, как на танцплощадке…

– То есть такая игра – потолок нашей сборной?

– Да, команда показала свой уровень. Возможно, сборная может сыграть немного лучше – за счет, может быть, другой тактики или физической подготовки. Но я вижу потолок, выше которого уже не прыгнуть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Колоскова