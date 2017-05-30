Вольфганг Ляйтеншторфер: "Черчесов взял многое не только от Лева"

Многолетний товарищ главного тренера сборной России Станислава Черчесова Вольфганг Ляйтеншторфер, посетивший тренировку команды в Австрии, сообщил, что специалист перенял опыт многих тренеров.
Ляйтеншторфер работал тренером вратарей в "Тироле", когда туда пришел Черчесов. А как только российский голкипер завершил карьеру и стал сам тренировать, Ляйтеншторфер был его помощником.
- Правда, что он многое взял от Йоахима Лева? - вопрос Ляйтеншторферу.
- Не только от него. В первую очередь ему многое дал Курт Яра. Лев, конечно, тоже. Ну и я кое-какой вклад сделал, ха-ха!
- Каким он был игроком в вашей команде?
- Очень дисциплинированным. Дисциплина - его конек. Всегда очень четко выполнял все требования тренеров, соблюдал режим. Уже тогда чувствовалось, что он станет тренером. Уверен, Россия сделала правильный выбор. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Так вот кто шакалил по раздевалкам....
14:16