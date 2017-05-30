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Вольфганг Ляйтеншторфер: "Черчесов взял многое не только от Лева"

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Многолетний товарищ главного тренера сборной России Станислава Черчесова Вольфганг Ляйтеншторфер, посетивший тренировку команды в Австрии, сообщил, что специалист перенял опыт многих тренеров.  

 
Вольфганг ЛЯЙТЕНШТОРФЕР."Черчесов выбросил перчатки и с кулаками набросился на тренера"

Ляйтеншторфер работал тренером вратарей в "Тироле", когда туда пришел Черчесов. А как только российский голкипер завершил карьеру и стал сам тренировать, Ляйтеншторфер был его помощником.

- Правда, что он многое взял от Йоахима Лева? - вопрос Ляйтеншторферу.

- Не только от него. В первую очередь ему многое дал Курт Яра. Лев, конечно, тоже. Ну и я кое-какой вклад сделал, ха-ха!

- Каким он был игроком в вашей команде?

- Очень дисциплинированным. Дисциплина - его конек. Всегда очень четко выполнял все требования тренеров, соблюдал режим. Уже тогда чувствовалось, что он станет тренером. Уверен, Россия сделала правильный выбор. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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