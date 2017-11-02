Владислав Игнатьев: "Даже не ждал приглашения в сборную"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что узнал о вызове в сборную России на контрольные матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) от журналистов. Также игрок столичной команды сказал, что его не задевает мнение об "отскоке" в игре 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0).

- Когда возвращались в Москву после блестящей победы над "Зенитом", не появилось предчувствие, что на следующий день вас ждет такой сюрприз?

– Ой, если честно, даже не ждал приглашения в национальную команду, не думал. На поле оставил много эмоций. В понедельник побыл с семьей, о вызове узнал от вас, журналистов.

– Сейчас "Локо" лучше всех в России использует контратаки?

– Действительно, у нас неплохо получается действовать вторым номером. Поэтому и набирали очки. Но нужно продолжать в том же ключе.

– Можно сравнить с "Ростовом" времен Бердыева?

– Не люблю следить за другими командами. Сейчас сосредоточен только на "Локомотиве". Рад, что мы играем так организованно и добиваемся положительных результатов.

– Что можете сказать тем скептикам, которые считают, что в начале встречи в Петербурге "Локо" откровенно повезло и он "отскочил"?

– Меня такая точка зрения не задевает. Абсолютно спокойно отношусь к таким высказываниям. Выстояли до перерыва, не пропустили быстрый гол – на выезде, да еще и против такого серьезного соперника, это очень важно. А на второй тайм вышли более уверенными в своих силах. "Зенит" же потратил много сил и эмоций, и мы воспользовались своими шансами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Владислава Игнатьева