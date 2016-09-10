Виталий Мутко: "С Катаром ведем переговоры. Матч с Румынией пройдет в Казани"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Терек" (3:0) рассказал, что сборная России проведет товарищескую игру с Румынией в Казани, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Эта встреча изначально планировалась в ноябре в Сочи на олимпийской арене "Фишт".

– С Катаром переговоры ведем, в ближайшие дни объявим решение. Матч с Румынией состоится в Казани, - сказад Мутко.