23:10 10 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "С Катаром ведем переговоры. Матч с Румынией пройдет в Казани"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА"Терек" (3:0) рассказал, что сборная России проведет товарищескую игру с Румынией в Казани, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Эта встреча изначально планировалась в ноябре в Сочи на олимпийской арене "Фишт".

– С Катаром переговоры ведем, в ближайшие дни объявим решение. Матч с Румынией состоится в Казани, - сказад Мутко.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247658/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

полгода назад говорил, что сборная будет играть только в Москве.

23:17 10 сентября

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