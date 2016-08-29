Виталий Мутко: "С имиджем у сборной проблемы, а у нас на первом плане скандальные истории"

Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что предстоит выполнить большую работу для улучшения имиджа сборной, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– С имиджем у сборной проблемы. И у футбола вообще. Нам предстоит большая работа в этом направлении. Посещаемость низкая, - сказал Мутко. - Мы ведем работу, просто не всегда об этом говорим, а у нас на первом плане скандальные истории.
Rus_Tam
Мутко-о-о-о-о-о-о.... бла-бла-бла-бла............
19:14
футбол2018
имидж можно поправить убрав все Г Слуцкого из сборной!
19:11