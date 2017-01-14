18:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "РФС продолжает работу по организации матча с Бразилией"

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Российский футбольный союз продолжает работу по организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

- Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций, - приводит ТАСС слова президента РФС, вице-премьера РФ Виталия Мутко. - Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет.

Напомним, что в октябре Мутко заявил, что РФС достиг предварительной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении встречи между сборными. Предположительно, в июне она откроет реконструируемый стадион "Лужники".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941475

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