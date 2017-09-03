Виталий Мутко: "После 5 сентября сформируем календарь игр сборных до конца года"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча Россия – "Динамо" (3:0) отметил, что по следующим контрольным играм национальной команды есть определенные решения. Мутко подчеркнул, что многое зависит от ситуации, в которой потенциальные соперники россиян находятся в отборочном турнире.

– Продвинулось ли что-то в переговорах со сборными, с которыми мы можем встретиться до чемпионата мира?

– Определенные решения есть. Но вы понимаете, что во многих группах запутанная ситуация. Если ты выходишь с первого места, ты не играешь в стыковых матчах. Очень многое завязано на таких вещах. Мы имеем определенные договоренности с условием, если команда выходит с первого места из группы. 5 сентября будут сыграны матчи, и после этого сформирует календарь сборной, как минимум этого года. По следующему все ясно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"