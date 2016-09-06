Виталий Мутко: "Не исключаю товарищеского матча сборной России с одной из азиатских сборных"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Румынии. Также Мутко сообщил, что сборная может провести матч с одной из азиатских стран.

– Будет Румыния, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Также не исключаю, что в одну из азиатских стран слетаем, которая не так далеко находится. Мы работаем, календарь есть на ноябрь. У нас в октябре в Краснодаре точно игра с Коста-Рикой. А дальше две игры, которые мы сейчас рассматриваем, и в ближайшие дни будут заключены контракты и матчи будут опубликованы.