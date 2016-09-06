23:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Не исключаю товарищеского матча сборной России с одной из азиатских сборных"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Румынии. Также Мутко сообщил, что сборная может провести матч с одной из азиатских стран.

– Будет Румыния, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Также не исключаю, что в одну из азиатских стран слетаем, которая не так далеко находится. Мы работаем, календарь есть на ноябрь. У нас в октябре в Краснодаре точно игра с Коста-Рикой. А дальше две игры, которые мы сейчас рассматриваем, и в ближайшие дни будут заключены контракты и матчи будут опубликованы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160906/1066595986.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Нужна игра с Казахстаном,что-бы проверить в воротах Акинфеева.

23:58

Cantona~~

Товарищеские отменили, теперь эту шляпу принято называть "контрольные". Напомните Леонтьичу или корреспонденту, кто там чушь сморозил.

23:47

King's Bounty 2

Шейдаева прое !

23:29

Доктор-Ч

Сыграйте лучше с Гондурасом

23:28

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