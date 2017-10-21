17:15 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Цены на билеты на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией будут разумными"

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Вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против команд Аргентины и Испании, которые пройдут в ноябре, будут разумными.

11 ноября россияне встретятся с Аргентиной в Москве на стадионе "Лужники", 14 ноября – с испанцами на стадионе "Санкт-Петербург".

– Хочу обратиться к болельщикам – в понедельник объявим билетную программу, – приводит ТАСС слова Мутко. – Надо пользоваться услугами официальных операторов. Мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 "левых" сайтов продают билеты по завышенным ценам.

Месси и трое игроков "Зенита" вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией//
Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4666548

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗЮК

Слова мутко и разумный не должны стоять рядом.

17:26