Виталий Мутко: "Цены на билеты на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией будут разумными"

Вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против команд Аргентины и Испании, которые пройдут в ноябре, будут разумными.

11 ноября россияне встретятся с Аргентиной в Москве на стадионе "Лужники", 14 ноября – с испанцами на стадионе "Санкт-Петербург".

– Хочу обратиться к болельщикам – в понедельник объявим билетную программу, – приводит ТАСС слова Мутко. – Надо пользоваться услугами официальных операторов. Мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 "левых" сайтов продают билеты по завышенным ценам.

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