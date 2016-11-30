Василий Березуцкий: "Не стоит думать, что у нас какая-то великая футбольная держава. Это абсолютно не так"

В понедельник в редакции "СЭ" капитан сборной России Василий Березуцкий вместе с двукратным обладателем Кубка конфедераций Жулиу Баптистой представили трофей, который летом 2017 года будет разыгран в нашей стране. А до начала церемонии Березуцкий в эксклюзивном интервью рассказал, продолжит ли выступления за национальную команду, дал оценку лидерству "Спартака" и вспомнил о Романе Еременко. Он подчеркнул, что Россия не является футбольной державой.

– Не боитесь, что после рассказа Слуцкого про "Мы – "г…но" фраза футболистов ушла в народ, и ее еще долго будут применять в отношении сборной после каждой неудачи?

– Высказывание не такое уж и грубое. Я много раз говорил, что ставим перед собой какие-то цели, считаем, что кого-то должны обыгрывать, но в действительности это не так.

– Можете пояснить?

– В России почему-то все уверены, что мы должны побеждать Уэльс. После жеребьевки Euro многие утверждали, что с Англией должны побороться, а у Словакии и валлийцев брать по три очка… Такие настроения должны отойти на второй план. Нам необходимо готовить конкурентоспособных футболистов, а уже потом ставить такие задачи.

– Получается, что "ваши ожидания – ваши проблемы"?

– Нет. Просто считаю, что нужно объективно смотреть на вещи. Посмотрите вот на улицу и задайтесь вопросом: почему наш футбол не на таком уровне, как в Испании или другой теплой стране? Да потому что в России в него нельзя играть круглый год. Молодые ребята только в пяти-шести клубах России имеют возможность сейчас тренироваться в манежах – остальным приходится заниматься на снегу. Эффективность тренировки, сами понимаете, резко падает. В общем, не стоит думать, что у нас какая-то великая футбольная держава. Это абсолютно не так.

Словом, то высказывание, может быть, не стоит воспринимать в таком жестком контексте, но в целом оно объективно. Мы постоянно пытаемся куда-то запрыгнуть. Но это все равно, что пытаться доказать превосходство "Жигулей" над "Мерседесом". Все вроде бы понятно, но кто-то говорит: "Жигули" обгонят "Мерседес" на трассе… Нонсенс! И всем это очевидно.

А в футболе мы все зачем-то переворачиваем, говорим о победах, не имея к тому предпосылок. У нас только строятся стадионы, хотя во всем мире есть специальные базы для сборных, там полный порядок с посещаемостью. Россия же к этому только идет. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Березуцкого